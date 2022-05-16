今年國中教育會考5月21日、22日兩天舉行，教育部今表示，確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果等3類考生，不能參加這次考試，必須改參加6月4日、5日的補考。這類考生如強行來參加考試，將被取消考試資格，也不能參加補考。

不過教育部也表示，考生在5月13日（含）以前以PCR採檢為陽性的無症狀或輕症確診者、或是居家隔離者及居家檢疫者，他們在5月20日前，均已依規定完成7天的隔離及自主防疫，因此可以參加5月21日、22日的考試。

今年國中會考有19萬9318人報名，是全國最大行的升學考試，但疫情大爆發，讓這項考試增添變數。教育部主秘廖興國表示，確診且尚未解隔離等3類考生不能參加考試，居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生，分別安排至不同類型的「第二類備用試場」應試。

教育部國教署長彭富源說，從5月10日起，分別請學校回報及與指揮中心勾稽學生狀況，到15日下午5時止，有2011個考生確診、居家隔離1063人、居家檢疫3人及自主防疫1878人。這項調查會持續至5月20日，因此數字會不斷變動，各考場可隨時因應。

近日傳出有考生自主快篩陽性後，因為身體沒有很大不舒服，因此自行「蓋牌」不通報，就是要如期參加5月21日、22日兩天的會考。不過彭富源說，考生千萬不要冒這個險，因為一旦被發現，將會被取消考試資格，也不能參加補考，很划不來。

彭富源表示，不能參加5月21日、22日考試的三類考生，可參加6月4日、5日的補考，兩次考試題目的難易度一樣，而且以外加額錄取，考試權益將不受影響。如果考生因為疫情，不能參加正式考試、補考，教育部將會有專案來錄取這些考生。

教育部指出，今年國中會考，每間一般試場人數由42人降載為36人，增加考生座位前後左右距離；供居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場發燒或有呼吸道疾病者考生應考的「第二類備用試場」，每間以安排8至20名考生為原則，且這類試場考生不能提早交卷。

教育部說，居家隔離、自主防疫及居家檢疫考生到考場，除搭乘防疫計程車外，也可以同住親友接送或自行前往等方式進行。如由親友接送，車上非考生者僅有駕駛1位，不可有其他非考生人員上車陪同。