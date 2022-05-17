苗栗縣府公布確診者分布情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天新增1129位確診者。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天17日新增新冠肺炎本土確診1129人，隨著染疫人數增加，許多民眾抱怨確診、開立隔離通知有時差，紛紛打爆防疫專線。

衛生局回應，因確診者資料都得上傳法定傳染病系統，但相關資料需核對，才有辦法上傳，但系統可能塞爆而無法上傳成功，已持續向中央反映問題，請求解決之道。

衛生局指出，當民眾PCR採檢陽性或快篩陽性經醫師判定確診時，由該醫療院所透過健保卡系統，將個案的相關資料上傳疾管署系統後台，民眾即可從健保快易通App得知自己PCR陽性或經醫師判定確診，疾管署在收到醫療院所上傳的健保資料後，還須核對資料、判定確診才會上傳法定傳染病系統。

衛生局認定確診、開立隔離通知單，都必須依據系統研判確診產生資料，因此會產生1、2時間差，所以才會造成民眾雖已從App得知篩檢結果陽性，但法傳系統資料未產出，導致衛生無法進行確診者及同住家人疫調，導致後續開隔離單、確診者關懷等程序無法啟動。

針對法傳系統上傳作業不穩定及塞爆問題，衛生局已持續向中央反映問題，同時也呼籲民眾得知檢驗報告確診時，先以1人1室方式隔離，衛生單位人力已全數全力投入防疫工作中，會盡速安排相關確診後居家照護等事宜。

今天疫情部分，確診者中男性有556位、女性573位，年齡分布1歲以下至95歲，確診破千人也創紀錄。因應中央政策，今17日0點起，改變確診個案同住家人居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免居家隔離改為7天自主防疫。

衛生局提醒，完成3劑疫苗接種者可不用居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如外出需有2日內快篩陰性證明。

未完成3劑疫苗接種者則維持「3天居家隔離＋4天自主防疫」，隔離期間應留在家中禁止外出，自主防疫期間，如需外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明。

由於確診個案同住家人為較為親密接觸者，接觸後可能有發病及感染他人風險，應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。