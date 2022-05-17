「0＋7」新制今天上路，台南市長黃偉哲表示，「0＋7」對民眾來講是逐步解封，也是未來可以預見的發展方向，中央配給的快篩試劑及台南市自購的快篩試劑，將優先確保提供照顧確診者的居家隔離家屬以及第一線的警消、衛生局等人員。

黃偉哲指出，因應0＋7新制上路，接下來台南市的防疫政策和防疫關懷包也會有所改變。他說，以台南市現在大概是60萬戶，人口約186萬，以平均每戶3人來計算，1人染疫其他2人要0＋7的話，就要準備一些快篩試劑，一方面其中1人照顧染疫者，幫忙送飯送菜或支持，另外他本身也要出門，因此，台南快篩試劑會朝這方向來考量。

黃偉哲指出，中央配給南市的快篩試劑有限，因大部分都拿去支援雙北、基隆、桃園，因此，南部分配數量相對較少，台南市目前都仰賴自購的快篩試劑，數量還有24.5萬劑。

他說，這些快篩除了分配給一些照顧確診者居隔的家人，還有警察、消防員、第一線的衛生局同仁，這些人都需要優先供應，其他的公務員也會在有限量能，慢慢供應。另外，台南市的長照機構也多次反應買不到快篩試劑，市府也協調中央優先供應。