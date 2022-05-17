薄荷關懷協會的疫情關懷包，僅限基隆市民申請，並須提供確診證明書。（薄荷關懷協會提供／張志康基隆報導）

由於疫情大爆發，不少民眾因為確診只得在家隔離，但也有民眾反應，由於政府發放的防疫包許久收不到；家人都在居隔，朋友也難以送物資，面臨家中缺乏食物困境。對此，薄荷關懷協會開啟疫情關懷包計畫，自即日起開放給面臨困難的基隆市民申請，以300份為限。

薄荷關懷協會秘書長李晟韋表示，該協會自4月下旬推動疫情關懷包計畫，第一階段是針對弱勢家庭提供協助，第二階段則是僅限基隆市民，以300份為限，請符合資格者與協會聯絡，提出申請。

李晟韋表示，近來常接獲民眾尋求幫助，一方面是因為許久未收到政府的防疫包，又或是因為突然染疫，無法在家中準備食材、獨立的孩子染疫無法採買食材、又或是親朋好友都在忙或確診，無法外出購買物資、家中糧食短缺等狀況。協會有鑒於此，才推動疫情關懷包計畫，盡力協助面臨困難的家庭。

李晟韋指出，目前協會提供的疫情關懷包內，包括了白米、泡麵、餅乾、保久乳、奶粉、沖泡熱飲等物資。申請者除必須是基隆市民外，還需是家中人員確診，導致其他家人居隔，家中糧食短缺、無法外出購買物資者。且須附上確診證明書，在隔離期間內才可申請。每戶限申請1份，協會保有最後審核權。

需要疫情關懷包的民眾，可以透過薄荷關懷協會的LINE官方帳號「@609ibwon」。或是以電話02-2428-0913分機11、臉書私訊等方式聯絡，服務時間為周一至周五10點-18點。