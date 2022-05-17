國內新冠肺炎確診人數屢創新高，疫情也延燒到國會，立委陳超明17日透過臉書表示，他陽性確診，目前已經自我隔離照護，而服務團隊目前皆完成快篩且為陰性，因此，團隊會維持正常運作，服務不會中斷。

陳超明說，最近因為疫情嚴重，平時又會利用空檔回苗栗看母親，所以會例行做快篩，不希望把病毒帶給家人與鄉親。

他雖然沒有任何症狀，但昨天晚上還是自我例行性快篩，結果出現2條線，立即去醫院做PCR，就在今天凌晨通知陽性確診。

陳超明表示，在快篩陽性後，他也趕緊通知近幾天有接觸到的鄉親與朋友，除了抱歉還是抱歉，也請他們留意身體情況。而這周5的白沙屯媽祖進香起駕，他得要向媽祖告個假，也祈請媽祖庇佑疫情早日退散。

他說，他目前已自我隔離照護，服務團隊目前皆完成快篩且為陰性，因此，團隊會維持正常運作，超明的手機也都打得通，服務不中斷。

陳超明也指出，這次有一個很深的感受，當綠營側翼在罵人民排快篩是快篩乞丐，意圖撇清政府推動與病毒共存政策，完全沒有做好準備的責任。

他只想說，很多人一定跟他一樣，因為工作在外接觸，不希望把病毒帶回家，讓家中的長輩與小小孩暴露在染疫風險下。

指揮中心每天記者會說重症率與死亡率很低，但他們都不希望家人成為那冰冷的數字，所以會例行做快篩，這也凸顯了快篩是否充足的問題。

他認為，政府已沒做到超前部屬，仍可以亡羊補牢，請政府加加油，維護國人的健康與生命。

陳超明說，目前他身體狀況很好沒有症狀，也提醒鄉親，病毒看不見也無所不在，務必戴好口罩，做好相關防護措施，保護自己也是保護家人。