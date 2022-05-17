台灣新冠肺炎疫情嚴峻，單日已破6萬人確診，嘉義縣政府結合中埔鄉農會、嘉義優鮮品牌業者推出「營養補給箱」及「涮嘴零嘴箱」，今天舉行發布記者會。翁章梁表示，因疫情持續延燒，防疫居家相關需求大增，民眾大幅減少外出改以網購消費為主，推出組合食品，讓民眾能品味到既優且鮮的嘉義好食。

嘉義縣中埔鄉農會去年三級警戒時推出防疫蔬果箱，2021年賣出近5000箱，今年出因疫情趨緩停售，沒想到4月中旬後疫情又爆發，又復賣蔬果箱，近來每周約出貨50箱。

翁章梁表示，縣府將嘉義優鮮品牌業者，熱銷產品集結成箱，推出主打飲食與營養兼顧的「營養補給箱」、健康零食路線的「涮嘴零嘴箱」2種款式，只要在家動動手指撥打電話或網路下單，嘉義優鮮好物就能宅配到府，讓民眾在家工作，不僅可以滿足飲食需求，防疫同時也能照顧到身心健康。

農業處表示，這次限量優惠推出的2款「營養補給箱」及「涮嘴零嘴箱」，其中「營養補給箱」兼顧民眾飲食與營養的需求；「涮嘴零嘴箱」主打健康零食路線。

農業處長許彰敏指出，未來嘉義優鮮將以更多元行銷方式，積極媒合嘉義縣小農、業者商品上架通路並有更多露出的機會，讓消費者可以買到、吃到、感受到既優且鮮的美味好食，也讓嘉義優鮮成為受信任的精品品牌。