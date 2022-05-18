自從上月疫情再度爆發以來，新北市消防員因勤務關係，也成為第一線人員染疫的受災戶，根據新北市消防局統計，截至昨天為止，累計共有222名消防隊員確診，這也造成了部分消防分隊人力吃緊，使得勤務編排受到影響，有基層透露，勤務的變更壓縮到休息時間，身心都造成極大的負荷。

據了解，從上月疫情再度爆發至今，新北市消防局共222名消防員確診，目前已有115人解隔，但仍然後有107名在隔離中，這樣的情況最直接的衝擊就是消防分隊的人力不足，造成勤務必須進行調整。

有基層反應，原本的勤務編排方式，是在2個4小時的勤務班中間，安排1個4小時的待命班，雖然這4小時的待命班若遇的火警等救災勤務時，還是必須出勤，但是在沒有救災勤務時，是可以讓隊員在分隊進行休息，保持體力的，但因為確診造成人力不足，使得部分分隊必須依現有人力調整勤務編排，甚至取消這4個小時的待命班，長久下來身心已快超出負荷，甚至可能會造成執勤上的安全疑慮。

對此，新北市消防局回應，確實各分隊在面臨因同仁確診造成人力不足時，會進行勤務編排的調整，勢必壓縮到隊員待命休息的時間，不過為了確保確診同仁權益及民眾就醫需求和考量，在勤同仁之工作量，消防局已先暫停相關非急迫性之勤務及訓練等，做好人力調配，另外針對非急重症案件，現在也透過防疫派遣中心進行分流機制。

市長侯友宜上午受訪也表示，這段時間以來，消防局的弟兄真的很辛苦，為了守護市民的健康，幾乎是不分晝夜，所以目前也要求消防局在勤務上不要增加負擔，例如一些評核、不必要的干擾勤務全部停止，另外也會將一部分事務性的工作讓內勤來支援，好讓外勤同仁能夠全力投入在外勤的工作。

另外在關懷專線、119派遣等工作，也將由內勤387名同仁扛起責任，消防局在人力方面確實面臨很大的壓力，所以會不對從內勤去調整各項勤務作為，讓消防弟兄們在面對確診數增加的此時，能夠守護市民的健康。