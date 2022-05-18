校園疫情嚴峻，台北市長柯文哲預言，下兩周將是疫情洪峰，截至5月18日，北市一共有24473名師生確診，各級學校學生防疫假請假人數有19013人；有家長指出，天母國小總共1800人，本周請防疫假和確診的人數就達到500人；東門國小學生共計1800人，有900人請防疫假或確診，學校的行政人員跟老師也都出現人力短缺的狀況，盼能實施線上教學一段時間，來舒緩校園疫情的狀況。

北市國小家長會總會長廖哲豪指出，許多學校行政人員和老師，因為疫情被搞得人仰馬翻，由於學校附近的補習班，必須由學校通報學生確診，但學生確診人數持續上升，行政人員必須兼顧學校又要通報補習班，出現工作量大增的狀況，加上老師確診，人力也不足。

廖哲豪說，實體上課使得校園裡發生許多群聚感染的狀況，他表示，舉金華國中為例，前幾天因為期中考試，有學生依照隔離標準返校考試，沒想到考到一半發燒，導致全校停課2周，這樣的情況造成家長很大的困擾。

他建議，如果學生可以遠離實體課程1-2周，或許感染的機會就會變小，學校老師也要崩盤，如果改成線上教學，緊繃程度也會暫緩，這不能怪地方政府，他們也認為可以停課，但中央不點頭，拿著小朋友和家長生命開玩笑，國高中都打過疫苗，國小許多人都還沒打，停課1-2周，有不至於太大的影響。