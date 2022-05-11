全台確診人數激增，清冠一號持續缺貨，更傳出黑市喊價5000元，可見民眾需求遠大於供給量。為何會出現缺貨問題？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，有些人把清冠一號當成是保健食品，但這是處方藥，呼籲大家不要在黑市裡面買，以免觸犯藥事法。

衛福部中藥司今天表示，6月10日前全台8家授權藥廠可提供3萬7100人份，預估可供應48天使用量。但民眾實際遇到的情形是，詢問各中醫院所都獲得「沒貨了」的回應，甚至有人轉而透過非醫院管道買藥。陳時中認為原因出在「有些人都當成是保健食品」，但這個藥物是處方藥，務必經過處方取得。

陳時中提醒，藥物上市都經過政府把關，不要在黑市裡面購買，恐觸犯藥事法，如果是偽藥處分很重，呼籲一定要從正常管道取得藥品，「藥品不是吃好玩的，需考慮療效和安全」。至於坊間有使用清冠一號類似成分製成的水煎劑，陳時中認為，要符合成分規定，並不是東拿一個、西拿一個就有效，沒有那麼簡單，藥物牽涉到嚴格管理。