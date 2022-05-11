全台陷入疫情高峰，醫療量能緊繃，疫情指揮中心指揮官陳時中卻稱，7月下旬擬將新冠肺炎傳染病管制等級降級，並不再公布確診數，引發爭論。資深媒體人趙少康昨（10日）批評，陳是為落跑參選「先期部署」，陳對此則反擊，不用把每件事情都跟選舉連在一起，政務官有政務官應該做的事情。但仍有許多網友不認同陳時中的說法，批「你就是想去選舉還怕人講」。

趙少康表示，反正不公佈每日確診人數，不知道中重症及死亡數字，就當疫情已經過去，這就叫製造假象、自欺欺人，在台灣，疫情才剛開始爬坡，亂成一團的時候，蔡政府最好還是卯足勁做好防疫工作，不要口罩、疫苗、快篩、藥品、病房全都慢半拍落後部署，只有對如何逃避防疫責任，如何跳船參選，等不及要先期部署！讓世界看笑話。

面對趙少康的批評，陳時中昨回應，不用把每件事情都跟選舉連在一起，強調政務官有政務官要做的事情。

對於陳時中的回應，不少網友在《LINE TODAY》留言討論，有近四百則留言，很多人認為「我才不管你有沒有要選什麼！ 你政務官就是沒把事情做好」、「就去選吧！我也想看看臺灣人民還有沒有救」、「趕快去準備選舉啦」、「重點就是你也沒搞好政務」。