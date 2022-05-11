新冠肺炎疫情持續延燒，原訂5月15日上路的健保部分負擔新制也將延後上路。衛福部長陳時中昨鬆口，由於5月中正值疫情高點，推動新制可能不是很適合，預計今天還會討論，將朝延後實施的方式進行。今日他進一步表示，延後的方向已經訂了，至於啟動的時間，要看社會、疫情的情形。

衛福部上月公告部分負擔新制，藥品依醫療院所層級收取200～300元，慢箋首次亦同，但第2、3次免收；區域醫院、醫學中心急診部分負擔中，較危急的1～2級少收100～150元，4～5級則多收250～300元。

另民眾赴診所做檢查，起徵點為1000元，即低於1000元的檢查均免費，超過則收100元，而地區醫院逾500元依定率收取，至多收100元，區域醫院、醫學中心依是否轉診收150～400元。相關措施預計5月15日上路，根據試算，新制可挹注健保99.9億元，年底安全準備水位將有1.32個月，預計影響1181.2萬人，其中317.2萬人每年得多付逾1000元，其中37.5萬人每年多付3000元以上。

高雄市醫師公會昨指出，台灣目前疫情嚴峻、醫療量能緊繃，加上對弱勢的社福補助配套尚未到位，希望衛福部與健保署能審慎評估新制，延至明年元月實施。在療量能緊繃的關鍵時刻，如再施行部分負擔新制，將造成醫療院所的困擾、患者的諸多不滿，希望衛福部、健保署能替站在第一線的醫療人員及患者著想，讓醫界先專心面對疫情，順利渡過這個難關。

昨日陳時中回應，衛福部收到很多訊息，會進行內部討論，昨日、今日會討論，再進行定案，朝延後實施的方式進行。5月15日疫情正處於高點，在疫情高點推動新的制度可能不是很適合，大家不管是工作、金錢的負擔會太重。

外界關注新制將延後至什麼時間上路？陳時中今日表示，延後的方向已經訂了，至於啟動時間，要看社會、疫情的情形。