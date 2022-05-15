國內新冠疫情嚴峻，口服用藥用量大，中央流行疫情指揮中心上周五宣布，已和默沙東加購10萬人份的抗病毒藥物莫納皮拉韋，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天透露，新一批藥物有望於周五（20日）或更早抵台。

根據指揮中心統計，昨天新冠抗病毒藥物共開立1025人份，其中輝瑞的Paxlovid共876份，莫納皮拉韋149份，由於先前國內僅採購5000人份的莫納皮拉韋，因此上周五緊急加購10萬人份因應國內疫情。

至於65歲以上長者快篩陽即可領藥的方式，羅一鈞強調，目前還在研擬施行細節，可能不一定要透過視訊看診的方式，也可實地前往防疫門診看診，還要等配套措施與地方政府討論完成後才會對外說明。

另外，中央要求北北基桃地區加開的9大PCR篩檢站，羅一鈞說明，目前僅有中正紀念堂確定會開，另外台大醫院也會在台大醫學院籃球場開設一大型PCR採檢站，至於台北市立體育館的PCR採檢站，目前仍在媒合執行醫院。