國中會考闈外辦公室王延煌表示，國中會考今天上午第一節考完社會科後，在台中考區有一位考生產生劇烈嘔吐，經快篩檢測時是陽性，無法繼續考試，後續由台中市教育局進行處理。

王延煌指出，這位考生的家人都確診，因此他今天處於居家隔離狀態，依照定他被安排在第二預備試場應考。不過考完第一節社會科時，由於產生劇烈嘔吐，因此進行快篩後為陽性。

王延煌指出，由於這位考生考完第一節就快篩陽性被送走，中午未跟其他考生一起用餐，因此根據規定，這間試場經過清消後，其他考生後續正常舉考試。