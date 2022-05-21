金門今天新增確診112例，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增確診112例，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增確診112例，其中有2例中症。縣府宣布儘管中央自5／23起放寬原住民、離島居民「快篩陽=確診」的認定標準，但因金門目前PCR量能尚足夠，仍以再進一步PCR確認為原則。

縣府表示，中央宣布自5／23起，原住民及離島地區居民使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，並經醫師診斷後可判定確診，同時也會增加快篩試劑實名制的配送量，目的在解決PCR量能不足問題。但金門縣的檢驗量能尚充足，目前檢驗量尚低於50％（上限700支），且考量PCR檢測的精確度較可能有偽陽性的快篩試劑高，在檢驗量能未達一定壓力以前，現階段快篩陽者仍以再進一步PCR為原則。

縣府說明，今日新增112名確診者，確診累計1252例，目前收治中53例，無症狀或輕症45例、中症2例、重症6例，確診者居家照護683例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者117人，目前居家隔離233人，解除居家隔離133人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

縣府指出，目前停課中的金門大學師生，近日已有多人確診，多屬職場打工或同寢室感染，校方已有統一管理措施，採取1人1室及隔離照護措施。另軍人確診者每天也有10幾人，分屬不同營區，相關處理依國防部相關防疫指引規範，在神鷹營區、警光會館或所屬營區進行照護。

今天舉行的國中教育會考，考場秩序目前掌握良好，統計有15位考生缺考，其中12位確診考生將參加6月4日、5日的補考，原14名區隔考生則在第二試場應試，相關考生入場及後續試場清消，均依試場防疫規範處理。