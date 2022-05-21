國內本土疫情呈爆發式延燒，嚴重危及全民健康！台中市政府指出，中市全市國小、國中、高中從5月23至27日實施遠距教學，學童不用到校；高三及國三學生的遠距教學，則從5月23日起至畢業典禮前一天；幼兒園、課照中心、補習班現階段則維持正常上課。

教育局指出，因幼兒園與課照中心以托育照顧為主而非課程，而補習班不像高中、國中、國小一般有共同課程或完備遠距教學系統，並不在此波遠距教學的範疇。

雖然幼兒園、課照中心、補習班沒有在遠距教學範疇，但台中市現行的防疫停課標準原本就比中央疫情指揮中心的「九宮格」匡列原則更加嚴格，只要班上有確診學生前兩天曾到班上上課，則全班師生即暫停實體課程三天，從嚴處理以保障師生健康，請家長不必擔憂。

針對教育局遠端教學圖卡，出現兩種版本的情況；市府指出，這是提供對象不同的差異，政策內容並無不同，只是強調的重點不一樣，兩個版本都是正確版本，不會有兩張圖卡相互矛盾的情況，請師生家長安心。