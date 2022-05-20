全台疫情嚴峻，花蓮確診人數單日破千，多個縣市已宣布下週各校暫停實體課程。花蓮縣府今上午開會討論後，決定跟進，國中小及幼兒園（公私立）23日至27日全面暫停實體課程，改採線上教學，今天也會發給學生一劑快篩，30日須快篩陰才能返校；另，原定26日至6月2日實施「滿5歲至17歲學生施打兒童BNT疫苗校園集中接種」將延期施打。

昨天縣府召開例行防疫記者會上，教育處原本決定只有需要參加會考的國中9年級學生，在會考後的23日至25日暫停上課3天，其餘國中小學依循教育部規定辦理，不全面停課。

全台疫情嚴峻，包括隔壁縣，宜蘭、台東縣政府教育處也宣布，全縣高級中等以下學校包含公幼在內，下週暫停實體課，改採線上教學，消息一出，引起花蓮家長圈討論熱議。

縣府今天上午開會討論後，做出最新決定。代理祕書長饒忠說，考量疫情發展愈來愈嚴峻，縣府決定國中小到幼兒園23日至27日暫停實體課程，改為線上教學，比照去年「停課不停學」的作法，老師還是會到校，若家長家中不便，還是可以把孩子送到學校，教職員正常上班，因此已請各校務必妥善規劃與照顧。

饒忠表示，為了讓學生可在30日安心到校上課，也會放給學生每人一劑快篩，復學前必須快篩陰性才能到校。至於高中部分，教育處也正和各校詢問，是否配合暫停實體上課。

另外，原定5月26日至6月2日實施「滿5歲至17歲學生施打兒童BNT疫苗校園集中接種」將延期辦理，於復課後再行安排施打。