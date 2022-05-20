疫情愈來愈嚴峻，不少學校紛紛都採用遠距教學，繼去年國防大學政戰學院去年傳出學生在進行遠距視訊課程時，一對男女學生上演活春宮影片被所有上課學生全程目睹還被側錄外流，近日又有疑似某學校線上教學時，一名女學生疑似忘關麥克風正在嘿咻，「啪啪聲」現場大響，還嗲喊「我不行了」，但老師卻還淡定提醒，「麥克風沒關喔」，側錄錄音檔流出，果然在網路上引起熱議瘋傳。

一名男網友在Dcard論壇上PO出的聲音檔，當時為遠距課程，上課中，突然傳出「啪啪啪」的聲響，接著聽到女生一連串喘氣，然後嬌喘喊「怎麼黏黏的?」這時老師突然頓了一下，問說「什麼事?」，然後還自言自語說，「這要怎麼打題目啊?」

但這時又突然傳出女生喊「啊~啊~不行了，肚子痛～」這時似乎才驚覺怪怪的，操著一口台灣國語淡定說，「有同學麥克風沒關喔！」

影片一出，立刻在論壇上熱議，不少網友各種回應紛紛出爐，包括「老師：要不就關麥克風，要不就開鏡頭」、「江蕙表示：炮仔聲」、「老師在壓抑他的笑」「老師也要出名了，好淡定，我快笑死」、「她都說自己快不行了，這已經是求救信號了，還不快去救她」、「幸好只是沒關麥克風 不是沒關視訊鏡頭。」