「舞蹈界性感女神」KIMIKO(林睿君)，保有凍齡美貌和凹凸有致的身材曲線，看不出來已經43歲，曾留學美國紐約學習舞蹈，回國後成為多位藝人的編舞老師，受許多舞蹈節目邀請擔任評審，在舞蹈界很有份量。2020年6月宣布嫁給天菜教授王家玄。近日KIMIKO分享自己的體重突破人生新紀錄，老公淡定一句話讓她笑翻「一早求生欲就這麼強對嗎？ 」。

KIMIKO近期在facebook分享，自己早上出門前習慣量個體重，沒想到居然出現突破性的數字，讓她嚇到叫了出來，連平常淡定的老公都被她的驚呼聲嚇到，王家玄淡定笑著安慰她：「（多）2kg是胸部啦」。KIMIKO平常體重在58公斤左右，早上體重卻飆到60，讓她當下非常錯愕，不過老公王家玄的反應逗樂了她，直呼：「一早求生慾就這麼強對嗎」，顯然對老公的安慰非常滿意。

先前KIMIKO曾出書提倡健康減肥，口號「精、瘦、美」，用運動的方式改善身體，達到塑形效果，她也說自己視體重數字為浮雲，不太在意數字，更注重看起來的肌肉體態，不過老公的高情商還是讓她覺得很棒「只重視體態的女子聽了還是有點開心」。

許多粉絲也留言誇讚「真的覺得都是肌肉的重量，姐追求的是緊，不是體重機上的數字」、「身材這樣好，居然60公斤，完完全全看不出來啊」、「都是肌肉，體脂應該很低」、「身材好到一個不行，到6字，很確定一定是長去胸部」