1名女網友日前在《爆廢公社》發文，她拿過期的隱形眼鏡去泡酒精，結果隱形眼鏡變超級大，這驚人變化讓原PO幽默表示：「可以把老公泡一下嗎」，貼文一出引起網友們熱議：「老公也過期了嗎」、「突然領悟了一些道理」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，她基於好奇，將過期的隱形眼鏡浸泡在酒精中，不料隱形眼鏡竟變的超級巨大，快要佔滿眼鏡水盒，與原尺寸有驚人對比，而她將隱形眼鏡改泡保養液後，隱形眼鏡又恢復成原本的大小，讓她直呼太神奇，並開玩笑詢問：「可以把老公去泡酒精嗎？」

短短不到1天的時間就吸引上千名網友按讚，700多則留言，網友們紛紛調侃：「要泡看看嗎」、「突然領悟了一些道理」、「老公也過期了嗎」、「全台又要掀起一股搶酒精熱潮了」。

不少人直呼太神奇：「再泡7天搞不好變面膜」、「本來14mm,現在變41mm」、「明天馬上去化工店給我買100%的回來」、「伸縮自如的隱眼」、「左邊是給牛戴的哦」、「我先拿我的錢包去泡了」、「真的是瞳孔放大片」、「好酷」、「這是小叮噹的放大燈照過的吧」、「長知識了」、「應該增大液」。