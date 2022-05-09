新冠肺炎法定傳染病降級？ 陳時中首曝時間點

本土疫情嚴重，醫院每天PCR篩檢量能緊繃，關於法定傳染病管制，指揮官陳時中今（9日）上午被問及，新冠肺炎調整為第四類的時間點？是否落在7月中？他則說出「可能吧」。此話一出引發鄉民在《批踢踢》熱烈討論，有人說「是要棄守救選舉嗎？」「這不是超前部署，什麼才是超前部署」。

今有媒體詢問「什麼時候考慮把新冠肺炎從第五類傳染病調整為第四類？」陳時中回應，「等這波疫情過了以後，大概才會開始做這個準備，第五類傳染病是強制的管制、第四類則為一般管制」。後來媒體再追問時間點、是否落在7月中？他則簡單回應「可能吧」。

相關新聞曝光後，引發網友在《批踢踢》上熱烈討論，有網友說「放大絕了XD」、「把covid降級就解決了，計劃通」、「很急著要拚大家都中好甩鍋去選舉嘛」、「七月達到共存目標 打開邊界吧」、「出大絕了，就問你怕不怕」」、「我們現在是打算一季搞定就對了」。但也有人嘆，沒有有效的治療手段，「打疫苗也都會被突破性感染，也不是痊癒後就不會再確診」。