一名婦人與老公分居後，9年間未和老公發生性關係，卻因小王而懷孕，還騙老公說肚子隆起只是變胖，直到產後才被老公發現，憤而向妻子和小王求償。審理時，小王以通姦已除罪化為由拒賠，但台北地院認為，大法官解釋並不拘束民事案件，婦人與小王所為仍侵害老公配偶權，判決兩人應連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，婦人和老公是在2009年3月底結婚，2018年6月老公搬離住處後，便再也未與妻子發生性關係。後來老公發現妻子肚子日漸變大，婦人竟謊稱只是變胖，直到2021年3月生產完畢，老公發現名下竟多出一名子女，這才知道被戴綠帽提告。

開庭時，婦人願意賠償老公，但表示自己財力不足。小王則以大法官已宣告通姦罪違憲作為抗辯。但北院認為，大法官對於通姦除罪化的解釋，無法拘束民事案件，大法官也認同婚姻制度中依然存在忠誠義務，因此不能以憲法保證人民性自主權為由，否定民法中的配偶權，判決兩人需賠償。