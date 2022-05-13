一名國小女老師和同事發生外遇，2人多次在僅10個月大的小女兒面前發生性關係，行車紀錄器更清楚錄下2人在女方生理期間「血戰」的感想鹹濕對話，人夫發現妻子出軌後約小王談判，雙方簽下協議每聯繫一次就須賠償200萬元，但小王與人妻事後仍儲蓄聯繫3次，人夫因此怒向小王求償600萬元，法院審理後，判小王須賠償人夫44萬元。

根據判決書，人夫向法院提告，在國小擔任教師的妻子，於民國109年3月起行蹤異常，經他觀看行車紀錄器後，竟發現妻子與同校一名男老師有頻繁對話、見面，兩人甚至共乘一車、摟腰，妻子甚至數次前往被告住處，兩人間的對話出現許多逾越男女分際之內容，而且讓他無法忍受的事，兩人發生性行為時，妻子竟然都帶著僅10個月大之次女在場，且兩人經常同時向學校請假至少1、2小時不知去向。

人夫事後約小王進行協商，小王同意如再與妻子聯繫，每聯繫一次即賠償新臺幣200萬元，但是在協商當天下午，小王立刻違約開車載他的妻子外出，並以通訊軟體聯繫。隔天又藉送生日蛋糕名義見面，且以通訊軟體謀議應如何繼續祕密交往，接著又隔一星期，妻子又被小王載著外出，人夫認為小王違反3次協議，主張請求此3次之賠償金600萬元。

但小王辯稱，所謂的協議都是人夫偕同律師單方面主張，因為人夫要求，若他不賠償200萬元，就要投書媒體、提告教育單位及法院等語，他從頭到尾都否認有相姦及侵害配偶權之行為，未承諾任何事項，雙方也沒訂立任何協議，錄音內容都是人夫私下偷錄音，對話內容也受到人夫與律師威嚇、誘導且斷章取義。

台南地院勘驗行車紀錄器影片譯文，發現109年4月1日小王錄音稱「我愛你。很愛很愛你」、「流好多血。」，女方則回以「我剛剛真的不是故意的」、「我就跟你說我生理期來啊」，男方又回以「我知道啊」、「我就是壞呀!我就想強暴你」，女方稱「你是不是覺得生理期來就可以直接內射」，男方則再回以「就算是不是生理期來我也敢內射啊」、「對你我也敢阿，因為你好敢！」、「胸部已經很大」、「我都沒有吸到」、「我怕你不舒服，所以我不敢很放肆的咬你」。

法官認為，小王認為行車紀錄器影片譯文所示對話之男子為他人，原本應會對人夫有所說明及解釋，也可能因遭人夫誤解而與女方有所爭執，但均未發生類似情事，反而於雙方協商後，開始商議以格式化及刪除行車紀錄器影片、改於發車前打電話等方式躲避人夫蒐證，再綜合女方對話、相約至小王住處等行為，堪認錄影畫面中男子為小王本人，法官依對話及見面、摟腰等情節，認定兩人有不正常交往，判賠小王必須賠償人夫44萬元。