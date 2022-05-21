新北今新增2萬3346例確診，居隔列管3萬9577人，居家照護有12萬1382人，可解隔1萬6334人、預計康復解隔1萬7926人。新北市長侯友宜表示，從新增確診曲線圖來看，每天確診平均都在2.3萬左右，這段時間是在相對高點上，未來會不會繼續往上，會做好密切觀察，面對最壞打算最最好準備，昨盤點過醫療量能，市府會做好萬全準備。

至於居隔數相較昨天微幅下降約1萬，居家照護啟動後總照顧人數來到28萬，才是保留醫療量能得最重要關鍵，侯友宜指出，新北聯醫社篩站自11到18日，篩檢總數1萬4233人，PCR陽性率97.4％，他長期觀察這條線很穩定沒有變化，再次呼籲「快篩陽等同確診」，他講了三周，中央才陸續開放3類對象及偏鄉等，希望中央不要再拖，快篩陽視同確診應不限對象，一次到位，不要分次放。希望每個身體都值得健康珍惜去守護。

侯友宜說，居家照護關懷中心接獲民怨反應最多的就是通報系統出狀況，他指出，記得去年也是中央的通報系統出狀況，才會有後來的校正回歸，今年一樣一開始就發生這些問題，法傳與TRACE系統卡卡，他已向中央反應了1個半月，不管用電話或透過記者會、衛生單位體系反應，系統如不順暢會耽誤確診者診斷與關懷時間，也延誤居隔者的匡列疫調，中央遲遲無法改善好，讓民眾怨聲載道，如今總算看到中央善意回應。

新系統預計25日上線，副市長劉和然表示，反應已獲中央善意回應，新北建議「確診者自主疫調系統」新增修改功能，讓自主疫調系統尚未開放修改功能前的5月19日前確診者能自行修改內容，以正確觸發居隔單，無需等待衛生所人工作業處理；另「數位證明平台」增加「申請接觸者隔離證明」，提供接觸居隔民眾即時便利的平台，申請需要證明書。