疫情指揮中心今日公布新增256例中重症，分別為198例中症、58例重症，死亡增加53例。重症兒童再添3例，其中2人併發腦炎，指揮中心特別提出8大重症前驅症狀，提醒家長特別注意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步太不穩等8等大症狀。

指揮中心公布兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增3名兒童重症個案，第一位是10歲男童，本身沒有慢性病史，有出現腦炎、多重器官異常情形，目前在加護病房救治，在5月13日有發燒、頭暈、嘔吐症狀，當天有到診所就醫，當時狀況評估為良好，返家後繼續療養，隔天開始出現意識變化，媽媽在家也做快篩為陽性，當時有合併肌肉抽搐，掛急診發現體溫為40.1度，X光有輕微肺炎情況，頭部斷層發現有嚴重腦水腫，出現心律不整，氧氣濃度下降狀況，緊急插管，經檢查發現滿多器官都有異常變化，使用瑞德西韋藥物處理。

今日新增256例中重症。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，第二位為1歲多女童，本身有有腸道閉鎖病史，5月16日出現發燒、抽搐、嘴唇發紫情況，緊急送醫，當天在醫院救治，合併敗血症及呼吸窘迫情況。

羅一鈞說，昨天也特別針對兒童重症救治開會，因應腦炎個案在這波疫情有增加趨勢，昨天兒科醫學會、神經感染專家均提出共同治療指引，特別提醒家長兒童腦炎前驅症狀，過去腸病毒71型時，也有發現兒童腦炎重症增加，這次共提供8個重症前驅症狀提供家長參考。