疫情嚴峻，不少人為了對抗病毒絞盡腦汁，就有外送員分享，有次送餐到目的地時，發現客人把餐點費用放在門外裝有酒精的桶子裡面，讓他看了忍不住嘴角上揚，就連網友也稱讚，「客人懂消毒，也蠻貼心的我可以接受」。

一名外送員18日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，最近送餐到台北市新生南路二段附近，抵達後發現客人把餐點費用總額，全泡在外面裝有酒精的桶子裡面，請他自行拿取，讓他覺得很有趣。

從他PO出的照片可見，白色桶子裡裝著些許酒精，且有1張百元紙鈔、1枚50元硬幣和5元硬幣泡在裡面。事後他也在留言處回應，「我在他們家樓下待快5分鐘，只為了吹乾那張百元鈔」。

照片曝光後，不少網友紛紛回應，「徹底殺菌」、「開眼界了」、「客人懂消毒，也蠻貼心的我可以接受」、「可能是確診者怕傳染給你幫你徹底消毒」，不過也有人對此感到不解，「過頭了」、「不是，噴一噴就好了，泡在裡面也太好笑」。

此外，有網友歪樓表示，「錢看起來被洗得蠻乾淨的」、「這50元消毒的好亮」、「沒糊，真鈔」，亦有人開玩笑稱，「那是大悲水，在超度病毒」、「不說是酒精，我還以為在做什麼法術」、「記得拿葉子沾裡面的聖水甩3下」。