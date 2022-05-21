國內出現3起兒童新冠肺炎併發腦炎重症案例，中央流行疫情指揮中心表示，已研擬出一套指引，包括教育家長注意事項、重症前期症狀、區分病徵等，今日下午召開「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例研討會」，向可能診治到兒童神經重症的醫師報告。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，兒童神經學重症針對腦炎的部分，昨天下午有內部專家會議，邀請各大醫學中心、醫學會、疾管署等討論處置指引，已經研擬出一個指引，今日下午2時研討會已在進行中，會有醫師進行處置指引的介紹，向可能診治到兒童神經重症的醫師做報告。

羅一鈞說，目前指引已經有了，不過是很專業的東西，會分成出現臨床病徵前，教育家屬的注意事項，或重症前期症狀、相關腦病變如何區分單純熱性痙攣，或真的偏向腦炎？提供一些鑑別診斷要點。

若確認為神經重症，腦壓升高需要照護、免疫球蛋白治療等，以及癲癇發作怎麼做控制、自主神經失調表徵與處理、併發心臟或其他器官重症合併的照護，指引上都有提醒或建議。

羅一鈞表示，有共同處置指引，盼能解決兒童神經學重症的問題。後續若有治療經驗的擴大，會再對指引做修訂。