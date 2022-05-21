大陸國稅總局微信公眾號21日消息，為進一步落實好新的組合式稅費支持政策，深入推進接受中央巡視期間的自查自改、邊巡邊改工作，大陸國家稅務總局近日更新發布了《「大眾創業 萬眾創新」稅費優惠政策指引》《小微企業、個體工商戶稅費優惠政策指引》《軟體企業和積體電路企業稅費優惠政策指引》《支持鄉村振興稅費優惠政策指引》（統稱《指引》）等四個稅費優惠政策指引。讓納稅人繳費人盡享紅利。

大陸國稅總局稱，此次更新的《指引》體現了三個特點。一是增加了上次《指引》發布之後新出台的稅費優惠政策，特別是2022年中共中央、大陸國務院推出的新的組合式稅費支持政策；二是將目前已執行到期的部分稅費優惠政策進行了刪減；三是延長部分稅費優惠政策執行期限，如增值稅小規模納稅人階段性免徵增值稅、重點群體創業就業稅費優惠、投資初創科技型企業稅收優惠等。

《「大眾創業 萬眾創新」稅費優惠政策指引》緊緊圍繞創新創業的主要環節和關鍵領域，進一步梳理歸併成120項稅費優惠政策措施，覆蓋企業初創、成長、成熟整個生命周期。《小微企業、個體工商戶稅費優惠政策指引》從減負擔、促融資、助創業三個方面，梳理形成了涵蓋39項針對小微企業和個體工商戶的稅費優惠政策。

《軟體企業和積體電路企業稅費優惠政策指引》凸出支持軟體企業和積體電路企業發展，梳理形成了涵蓋21項針對軟體企業和積體電路企業的稅費優惠政策。《支持鄉村振興稅費優惠政策指引》著眼於脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，從支持農村基礎設施建設、推動鄉村特色產業發展、促進區域協調發展等六個方面，梳理形成了109項針對鄉村振興的稅費優惠政策。

上述四個《指引》均可以在稅務總局網站查詢，納稅人繳費人可以對照《指引》找到適合自身的優惠政策，及時充分享受政策紅利。下一步，稅務部門將繼續深入貫徹落實中辦、大陸國辦印發的《關於進一步深化稅收徵管改革的意見》，不斷改進稅費政策落實工作，不斷創新稅費服務便民舉措，精準推送稅費優惠政策，持續優化稅收營商環境，進一步培育和激發市場主體活力。