國家政策研究基金會今（21日）舉辦「520蔡政府施政總檢討–超前部署的防疫政策在哪裡？」記者會，國政基金會永續發展組召集人陳宜民指出，政府的「精準防疫」已證明失敗，連美國CDC都認定台灣疫情嚴重，520民眾的心情是沉重的，由於孕婦和胎幼兒無安全藥可用，建議政府備妥Omicron的高效價抗體血漿，以維護民眾權益。
針對即將到來的端午連假，陳宜民擔心返鄉群聚，將造成雙峰甚至多峰的現象，政府應盡早因應；兒童施打疫苗亦有其一定保護力的，雖然有一定風險的副作用，但是，相較於病毒的感染所帶來的危害，還是相對較低且安全的，呼籲民眾還是盡量讓兒童施打疫苗增強抵抗力。
台北市議員徐巧芯指出，目前居隔通知書太慢，民眾擔心拿不到，而基層公務人員工作負擔重。快篩取代PCR，很重要的是取得居隔通知書，之後方能透過視訊醫療取得相關藥物，然而，該系統有問題，蘇貞昌院長說要找唐鳳協助，但是迄今還是沒有解決。
中華民國防疫學會理事長王任賢認為，台灣海島特性，防守成為戰略的主軸，因為邊境、醫療、社區等檢疫做的好，讓政府覺得防疫工作做得不錯。但當病毒進入社區之後，因過去檢疫做的很成功，導致政府心態放鬆，防疫存偏安心態、攻擊成戰略漠視，也因此在偵查（篩檢）、防護（疫苗）、攻擊（藥物）等三個面向上都出了問題，也沒有超前部署，這是我們目前防疫政策上非常大的問題。
清華大學兼任助理教授何志勇表示，今天花了八千四百億的紓困預算，還有一部分是用來買快篩，結果還要人民花錢來買，這並不合理，太多政策並不便民。以美國為例，北加州的地方從快篩陽道拿到口服藥的時間不到一天，台灣還有很大的進步空間。
台大公衛學院教授金傳春表示，指揮中心把太多時間在召開記者會，但是在多次防疫爆炸的時期卻沒有做即時的政策調整。她進一步指出，食藥署缺乏流行病學的觀念，重症跟死亡病例一直增加，但是政府卻不讓國產疫苗在這個時機做第三期實驗，如果再慢，台灣可能就會打輸這場仗。
國政基金會副召集人黃心華表示，台灣的防疫政策就好好掌握「落後者優勢」就好，落後者有何優勢？有其他國家的經驗與教訓，以及新的技術、新的疫苗與數據，是不是就跟隨其他國家的經驗、跟隨他們的腳步就好。
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