國家政策研究基金會今（21日）舉辦「520蔡政府施政總檢討–超前部署的防疫政策在哪裡？」記者會，國政基金會永續發展組召集人陳宜民指出，政府的「精準防疫」已證明失敗，連美國CDC都認定台灣疫情嚴重，520民眾的心情是沉重的，由於孕婦和胎幼兒無安全藥可用，建議政府備妥Omicron的高效價抗體血漿，以維護民眾權益。

針對即將到來的端午連假，陳宜民擔心返鄉群聚，將造成雙峰甚至多峰的現象，政府應盡早因應；兒童施打疫苗亦有其一定保護力的，雖然有一定風險的副作用，但是，相較於病毒的感染所帶來的危害，還是相對較低且安全的，呼籲民眾還是盡量讓兒童施打疫苗增強抵抗力。

新冠肺炎疫情持續延燒，國政基金會21日舉辦「520蔡政府施政總檢討-超前部署的防疫政策在哪裡？」記者會，台大公共衛生學院兼任教授金傳春（右起）、清華大學兼任助理教授何志勇、台北市議員徐巧芯（螢幕中）、國政基金會永續發展組召集人陳宜民及國政基金會副召集人黃心華痛批，蔡政府防疫政策荒腔走板導致疫情失控。（范揚光攝）

台北市議員徐巧芯指出，目前居隔通知書太慢，民眾擔心拿不到，而基層公務人員工作負擔重。快篩取代PCR，很重要的是取得居隔通知書，之後方能透過視訊醫療取得相關藥物，然而，該系統有問題，蘇貞昌院長說要找唐鳳協助，但是迄今還是沒有解決。

中華民國防疫學會理事長王任賢認為，台灣海島特性，防守成為戰略的主軸，因為邊境、醫療、社區等檢疫做的好，讓政府覺得防疫工作做得不錯。但當病毒進入社區之後，因過去檢疫做的很成功，導致政府心態放鬆，防疫存偏安心態、攻擊成戰略漠視，也因此在偵查（篩檢）、防護（疫苗）、攻擊（藥物）等三個面向上都出了問題，也沒有超前部署，這是我們目前防疫政策上非常大的問題。

清華大學兼任助理教授何志勇表示，今天花了八千四百億的紓困預算，還有一部分是用來買快篩，結果還要人民花錢來買，這並不合理，太多政策並不便民。以美國為例，北加州的地方從快篩陽道拿到口服藥的時間不到一天，台灣還有很大的進步空間。

台大公衛學院教授金傳春表示，指揮中心把太多時間在召開記者會，但是在多次防疫爆炸的時期卻沒有做即時的政策調整。她進一步指出，食藥署缺乏流行病學的觀念，重症跟死亡病例一直增加，但是政府卻不讓國產疫苗在這個時機做第三期實驗，如果再慢，台灣可能就會打輸這場仗。

國政基金會副召集人黃心華表示，台灣的防疫政策就好好掌握「落後者優勢」就好，落後者有何優勢？有其他國家的經驗與教訓，以及新的技術、新的疫苗與數據，是不是就跟隨其他國家的經驗、跟隨他們的腳步就好。