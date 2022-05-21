基隆市七堵區的南興菜市場是許多民眾採買食材的去處，不過鄰近的七堵停車場21日上午卻出現大排長龍的現象。基隆市議員楊秀玉趕到現場，才發現是卡在繳費速度太慢。一直到業者派員到現場協助，花了半小時才疏散現場的車潮及人潮。

民眾表示，七堵停車場鄰近南興菜市場，許多人都會把愛車停在這裡去買菜，但21日上午不知何故，民眾在買完菜要繳費離去時，發現大排長龍，部分民眾甚至花了2、3小時排隊繳費。也讓民眾怒指：「等繳費比買菜停車的時間還久！」

市議員楊秀玉接到民眾投訴趕到現場發現，有多位民眾在現場排隊等繳費，但整個停車場只有一台繳費機，使得繳費取車速度快不起來。楊秀玉認為，目前是疫情期間，民眾為了繳費取車大排長龍，徒增風險。於是聯絡三分局協助維持秩序及交通，在聯繫上業者後，才透過遠端操作，開放民眾出場。足足花了半小時左右，才疏散這場「停車繳費之亂」。

這個停車場今年5月才開放啟用，是基隆市政府及國有財產署合作開發的。由於鄰近南興市場，假日使用的頻率相當高，楊秀玉也要求業者假日應派人在現場協助民眾繳費，避免類似情況再度發生。