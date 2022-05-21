警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。（警方提供）

金門機場圓環撞車 小貨車側翻駕駛受傷。/警方提供

金門尚義機場圓環今天上午發生2車相撞，造成 其中1輛自小貨車側翻，並有1人受傷的交通事故，雙方駕駛酒測值皆為0，有關肇事責任由警方調查釐清中。

警方說明，今日上午9時26分左右，謝姓民眾駕駛自小客貨車，沿金湖鎮環島南路3段往金城方向行駛，至尚義機場圓環時，與翁姓民眾駕駛由中山路繞行往尚義機場方向的自小貨車碰撞，導致自小貨車側翻，並造成翁某左手及頸部受傷，謝某則未受傷。

因事故現場為機場聯外幹道，往來車流十分頻繁，引起不少人注意和關切。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。

金湖分局提醒民眾車輛行經交岔路口及圓環時應減速慢行，並依路權劃分優先順序，如環外車應讓環內車先行，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；進入路口均應注意速度管理並做好減速、停、讓的準備，以確保他人及本身之安全。如未依規定讓車，可依《道路交通管理處罰條例》第45條，裁處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。