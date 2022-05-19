只是暫停一下而已！有男子在臉書發文，他指出一名氣質型正妹將車停在公車停靠站，下車至後座拿東西，不僅如此，當有公車進站按喇叭，該正妹依舊不為所動，不打算移車，也讓原PO大罵「就是有這種自私的人」；網友一見也大罵「三寶正常表現」、「這麼大一格還能停出線外」。

一名男子在臉書社團「爆怨2公社」發文，他拍下有名女駕駛直接違停在公車專用停靠站，甚至有公車進站，按了女駕駛喇叭，也不見女駕駛要移車的意思；原PO也在貼文附上照片，該女駕駛違停後，直接到後座疑似在拿東西，拿完之後才回到駕駛座將車開走；原PO也在貼文寫下「就是有這種自私的人」。

男子拍下有名正妹駕駛違停「公車專用」格，遭公車按喇叭仍不為所動，他大罵「有夠自私」。（翻攝自爆怨2公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「只要有錢要怎麼停都可以」、「沒日期時間，無法檢舉」、「別擔心，公車司機他們會送紅包給她的」、「三寶正常表現」、「這麼大一格還能停出線外，這厲害了」、「台灣最美的風景：我只是暫停一下而已啊」、「都被公車按喇叭了還不移車真沒水準」。

另外還有眼尖有發現該女駕駛的左前車門有受損，也大酸「她開車技術這麼差一定把公車格看成停車格了，車門還凹陷」、「她的車門已經說明就是阿寶」。