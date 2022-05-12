患難見「真情」！有名正妹因確診在家隔離已10天，她抱怨隔離10天期間，不見男友慰問關心，甚至在隔離的最後一天，向男友要個快篩，卻被回覆「自己下樓去買」，男友的種種舉動，讓她難過又灰心；網友見正妹狀況大罵「用確診認清一個人」，另外有網友「暖心關懷留言」，讓其他網友也紛紛「暈爆」喊在一起。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示確診後已過10天，男友卻從無關心她的身體狀況，她還抱怨也不曾關心食物是否足夠，關在家中的10天，她出關後第一個最想看到的就是男友，沒想到，卻是難過的開始，她表示隔離最後一天，她向男友詢問有無快篩，想再次檢驗，卻被回應「自己下樓去買」，她認為快篩可以向男友買，或是放在她家門口即可，但男友連這樣的意願也沒有，讓她難過又灰心。

正妹因確診隔離10天，這10天正妹男友不曾關心過，甚至連個快篩也得靠自己。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言，「姐妹，有沒有考慮分手？」、「他沒心啦！扯爆」、「藉由這件事情你就可以認清他了」、「患難見真情啊」、「連問候都沒有真的母湯」、「連基本的關心也做不到，真的可以拜拜了」、「用確診認清一個人也不是壞事」、「你比較愛他，而他比較愛自己而已」。

甚至「暖心」網友直接留言安慰正妹，不僅關心身體狀況，還詢問有什麼特別想吃的或喝的可送去給正妹，甚至表示等正妹全癒一起去吃大餐，暖爆的態度，讓網友紛紛喊讚「陌生人的慈悲」、「暈爆」、「一人發言萬人暈」、「暈爛」、「看了我也覺得好暖」。