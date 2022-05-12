新冠肺炎確診人數不斷升高，有名急診女醫護在臉書分享遇見狀況，她表示醫院急診不只有確診病人要處理，還有其他疾病、外傷患者要醫治，有次她在醫院外還被民眾手插腰指罵「到底是要多久！很熱知道嗎」，讓她很無奈，向家人訴苦卻惹哭父親，不過她表示「不會棄守」也期待民眾不要再對立、怒罵醫護人員，大家的敵人是「病毒」，不是彼此。

一名急診女醫護人員在「臉書社團」投稿，她表示確診人數越來越多，有症狀的人立刻跑到急診要求篩檢，加上病房被徵收，急診等待住院的人全部「卡死」無病床，她認為不只有新冠肺炎這種病，還有其他疾病、外傷患者等待醫治處理，她提到，醫護人員人力就這麼多，2隻手2隻腳，還有其他危急病人待急救，但民眾似乎不明白，「每個人都放大自己的需求」。

某次，女醫護將有症狀病人引導至醫院外，卻被外面的病人一擁而上團團圍住，手抱胸、手插腰指著她怒吼「你們到底是要多久啦！很熱你們知道嗎」、「為什麼沒有冷氣啊？」、「不會太誇張嗎？我們不是應該是要被優先處理的嗎？」、「如果我確診你們要負責嗎？」。

有名女急診醫護人員遭病人團團圍住指著罵「很熱要多久」，讓她很傷心難過「真的很努力了」。圖非當事人，僅供示意。（資料照/杜宜諳攝）

女醫護回到院內瞬間崩潰，她認為每個醫護人員脫完隔離衣都全濕「汗如雨下」，沒人抱怨，繼續趕下一批，每個人努力維持醫療運作，沒有特別加薪、特別待遇，但卻遭受民眾質疑、怒吼、霸凌。

她下班回到家向父親訴苦「我為什麼要被罵？我為什麼要承受這個？我們真的很努力很努力了，為什麼大家看不到」，父親反安慰她「你很棒，你在做對的事」，但她後來接到母親來電詢問向父親說了什麼，「為什麼爸爸在哭，哭得很傷心」，再次讓她感到難過不捨，不過她表示不會棄守，會持續守在前線，但期待民眾不要再對立、惡鬥，不要再對醫護人員怒吼，大家的敵人不會是彼此，是「病毒」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「辛苦了，加油」、「人在放大自己需求時，眼裡只會有自己」、「做該做的事，冷靜對待」、「妳們真的很棒」、「心疼辛苦的妳們，感謝所有醫護人員的付出」、「民眾的恐懼和壓力, 全都丟到你們身上了」、「加油，你很棒，謝謝你的堅持」。