輔仁大學專出標誌美女，各個擁有甜美笑容和魔鬼身材，其中有位輔仁IG網美校友名叫奧莉薇亞，天生長相明麗耀眼，雙瞳炯炯有神，招牌露齒笑容令人魂牽夢縈，她的真實身分是名外拍模特兒，還是名熱愛潛水的正妹，IG上超多網美圖看得男性眼睛都移不開，近日照片被張貼到PTT表特版後，在短時間內迅速竄紅，然而掀起討論的卻是照片中和她拍照的媽媽。

網美奧莉薇亞擁有絕妙身材，小有名氣的IG擁有4000名粉絲，算是新時代出現的網美。(圖/奧莉薇亞 IG)

奧莉薇亞和媽媽穿學士服，和媽媽合照地點是在風光明媚的輔大好漢坡。(圖/奧莉薇亞 IG)

奧莉薇亞上月15日，便曾在IG曬出一張和媽媽的美麗合照，只見她畫上濃妝穿上粉色條紋的學士服，和媽媽一起站在熱門婚紗拍攝景點輔大情人坡，身邊的媽媽穿上橘色花紋連身裙，即使目測應已年過50依舊風韻尚存，她也將手搭在寶貝網美女兒身上，母女二人看上去心情很好，生活過得平淡而美好。

奧莉薇亞笑容甜美，證實輔大出美女一說。(圖/奧莉薇亞 IG)

奧莉薇亞很懂得拍網美照，不管任何角度拍攝都很漂亮。(圖/奧莉薇亞 IG)

16日網美奧莉薇亞的美照，被轉貼到PTT表特版後，鄉民稱讚起女兒的好身材，不料討論到最後卻在比較母女的美貌，猛誇：「媽媽不得了啊」、「媽媽比較有料」、「看來女兒比較像爸爸」、「為什麼鄉民最近這麼愛正妹的媽媽」、「媽媽IG開門啊」還有人打趣道：「批踢踢鄉民年紀變大，開始往熟女進攻」。

奧莉薇亞曾穿上一襲黑長裙走秀，展現高雅冷豔的強大氣場。(圖/奧莉薇亞 IG)

奧莉薇亞日常出遊照也很美。(圖/奧莉薇亞 IG)

事實上，奧莉維亞本人已是很有魅力，IG裡的她很懂得服裝搭配，諸如洋裝、辣妹裝、比基尼等服裝造型，都能夠被她輕鬆駕馭，甚至還曾拍攝全裸藝術照呈現藝術作品內涵，此外她也是個懂得享受生活的少女，四處到餐廳景點拍下網美照，尺度並不特別去做設限，近日她就上傳去龜山島玩立槳衝浪sup照片，穿上紅色的火辣比基尼，粉絲眼睛因此得以大吃起冰淇淋。

文章來源：PTT