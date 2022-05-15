阿姨我不想努力了！有名正在「Dcard」分享心情，她表示父母離異許久，媽媽從網路交友認識1名19歲小鮮肉，正在熱戀的媽媽還曾向她提到，只要小男友滿20歲，兩人就要去登記結婚，讓她傻眼反問「對方要拿什麼來養」，卻得到媽媽回應「小男友只要負責愛她就好」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示爸媽已離婚一陣子，媽媽4月底在網路上認識1名男生，起初她還不以為意，認為對方年紀應該和媽媽差不多50幾歲，豈料，她某次前往媽媽與男友住的地方吃飯，她一開門看到1位和她差不多19歲年紀男孩在玩遊戲，她便問媽媽「那是男友的兒子嗎」，媽媽竟回覆那就是她的19歲男友，讓她倒抽一口氣「妳怎麼會跟一個跟我同年紀甚至小我一個月的男生交往」。

但是，讓正妹在意的部分卻是，媽媽的小男友不僅不會主動打招呼，吃完晚餐時媽媽的小男友還會使喚她去洗碗、切水果，但卻自顧自地在電視前玩遊戲，第一次與媽媽小男友見面就這樣不歡而散。

正妹媽媽愛上19歲小鮮肉，她還聽到媽媽曾說對方滿20歲就要去登記結婚。（翻攝自Dcard）

第二次見面，正妹認真詢問媽媽對方拿什麼來養，「難不成還要妳養他？」，媽媽直接又簡單的回答「我養他就好了啊，他負責愛我就好」，然後開始述說對方的好，甚至媽媽還提到，要等對方滿20歲的那一天，兩人就要去登記結婚，希望可以祝福她們兩個。

文章一出，網友紛紛留言表示「好荒唐」、「妳要叫他爸了」、「有人喊阿姨我不想努力了，當然就會有阿姨願意的」、「太勵志了」、「也不一定是媽媽戀愛腦吧，不乖就換養下一個」、「阿姨，我不想努力了」、「直接親子丼吃爆欸」、「這弟弟真的不想努力了」、「50歲了，還能保有如此的天真，該算是幸運嗎？」。