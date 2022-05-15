李亞萍、余祥銓母子日前上中天綜合台《小明星大跟班》，分享「媽，對不起…這個秘密瞞了妳這麼久」話題。

余祥銓在節目中透露隱瞞媽媽偷買房子，「我只是要證明我已經長大，有能力可以照顧自己，我知道媽媽的個性，她一定會說錢不夠會贊助我，但我想要靠自己。」李亞萍認為有能力買房是好事，但更想知道兒子為什麼想搬出去住？余祥銓解釋：「我就近買在北投，媽媽有時候管我管太多，不希望她操心，但我有留一個孝親房給媽媽。」

李亞萍聽完忍不住痛哭：「你不要講那麼多，你就是嫌我嘮叨！我覺得最體貼我的就是他，我就他一個男孩子，他竟然嫌我嘮叨，而且你根本就不用買房子，我們兩老已經決定去老人院。」余祥銓見狀頻頻安撫：「因為我前陣子常看到妳為了二姊（余苑綺）的事偷哭，我們一定會攜手度過難關，妳為了這個家已經付出很多了。」《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。ˇ