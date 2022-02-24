新北市有名美魔女在社群平台推特(Twitter)上發布訊息「今晚想來點刺激的喔」，並上傳一部30秒性交影片供人觀賞，還留下個人工作室聯絡電話；警方鎖定該女喬裝成嫖客前往，查獲美魔女為兩男子做半套性交易；法官依妨害風化罪，判她拘役40日，得易科罰金4萬元。

根據判決書記載，110年9月上旬，新北市一名年約40多歲美魔女為招攬男客，在社群平台推特(Twitter)，以暱稱「性感泫雅按摩個人工作室加賴...」發布一則訊息，內文寫下「今晚想來點刺激」，並上傳一部男子性交30秒影片供人觀賞，文中還留下line暱稱「臺北市中正區個人工作室，全面消毒，請安心」以及聯絡電話；9月中旬下午警方佯裝嫖客前往她的工作室住處，當場查獲美魔女為2男在做半套性交易。

台北地院審理時，女子坦承有上網張貼影片，從事半套性交易，但否認主觀上有散布意思；法官認定女子在網路張貼猥褻影像供人觀賞，已影響社會善良風俗，且該女在108年曾以妨害風化罪遭判徒刑2月，於109年2月上旬易科罰金執行完畢，此次再犯案屬累犯，全案依網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，判處女子拘役40日，得易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。