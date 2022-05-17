女星劉嘉玲和梁朝偉結婚20多年，始終維持頂客族的身份；近日她悄悄從上海飛回1年多不見的香港，除了和美髮師老友Kim Robinson見面，還和親友一起為名校畢業的姪子劉兆恩（Jeff）辦生日派對，不難看出姑姪關係良好，網路更傳出膝下無子的劉嘉玲，未來有可能會將8億港幣（約台幣30億）的身家繼承給姪子。

劉嘉玲16日在IG祝福劉兆恩生日快樂，並放上當天和親友一起慶祝的多張照片，畫面中，可以看到劉嘉玲穿著紅黑格紋的套裝長褲，配戴鑽石耳環和名貴手錶，一手搭在劉兆恩肩上拍照，或是用喜悅的眼神看著對方切蛋糕；而這場慶生會的嘉賓還有劉嘉玲的媽媽、弟弟（劉兆恩的爸爸）、弟媳Laura，一家5口的合照和樂融融。

據悉，沒有生小孩的劉嘉玲，早就把劉兆恩當作親生兒子般疼愛，曾帶對方參加各式上流宴會和品牌活動，私下也會一起爬山、喝下午茶等；而劉兆恩也很爭氣，根據《香港01》報導，他2017年從英國著名學府諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系畢業，當時劉嘉玲還特地飛到英國參加姪子的畢業典禮，如此緊密的關係，也讓外界猜測劉嘉玲的30億身家應會留給姪子。

至於梁朝偉並沒有在照片中入鏡，長期和劉嘉玲分隔兩地的他，上月底和日本演員妻夫木聰在該國聚會，劉嘉玲曾說丈夫是個很享受寂寞的人，「可以一個人飛去日本住幾個月，他要有私人空間，我就給他囉，和他相處真的要有很大包容心。」