香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒育有2個兒子Lucas和Quintus，近日她在社群平台對著鏡子自拍，剛好捕捉到身後的次子Quintus，無論外型和或身高都掀起熱議。

張柏芝16日在社群平台紀錄送孩子上學的時刻，畫面中，她綁著All back馬尾，露出乾淨的臉龐，身穿黑色上衣，抱著寵物犬對鏡自拍，站在後面的Quintus正好入鏡，可以看到他穿著制服、背著書包，神韻不僅很像老爸謝霆鋒，年僅12歲的身高就直逼165cm的媽媽張柏芝，發育地相當良好。

張柏芝的次子Quintus長得像謝霆鋒，且12歲就快比165cm的媽媽還要高。（圖／微博）

Quintus本月12日剛過12歲生日，當天凌晨張柏芝就準時發文祝福兒子：「小小的少年啊，你還未成熟，但已在路上，生活的熱鬧和生命的驕傲，你一樣不少。生日快樂，Quintus.」而母子三人的親密合照，可以看到Lucas和Quintus均遺傳到明星父母的高顏值基因，網友紛紛留言讚嘆這對兄弟從小帥到大，無論臉蛋或氣質都有謝霆鋒的影子，未來應有機會繼承父母衣缽前進演藝圈。

張柏芝過去在節目中，有被問過是否支持兒子當藝人，她當時大方地回應：「我完全不會抗拒」，更直言如果發展得比自己或謝霆鋒更好，會感到驕傲，也會百分百力挺。