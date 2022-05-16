演員張柏芝向來是公認的大美人，許多新人無不嚮往她的驚人美貌，有位大陸小女生貢米，早在2009年曾參加綜藝錄製《快樂女聲》，晉級300強卻因身體因素退賽，不過卻也被發現美貌神似張柏芝，獲封小張柏芝的稱號，後來她也參與《美人心計》等作品拍攝，近來她現身抖音展現青春活力的一面，穿上牛仔服飾熱情跳舞，短短8秒之內擺出超兇狠姿勢，圈粉無數網友。

貢米離鏡頭極為靠近，曬出近拍零視角美貌。(圖/貢米 抖音)

在「小張柏芝」貢米經營抖音，所釋出短短8秒牛仔熱舞片中，她將小臉湊近鏡頭前方，獻出她的零死角美貌，還將手擺放到臉頰部位，原本她身上穿的是居家休閒服飾，腳下踩著棉質拖鞋，她順著音樂節奏往後倒退，輕微搖擺身體，隨後她轉過身拿起牛仔帽往頭頂一戴，隨即揮舞起手上皮帶充當皮鞭，另一手則拿著一片羽毛吸引視線。

貢米俏皮戴上牛仔帽，非常青春可愛。(圖/貢米 抖音)

在這套牛仔服飾裡，貢米穿上絨布挖洞緊身上衣，身體鎖骨部位挖了個小洞，還設計將小肚臍給完整露出，露出辣人眼球的雪白肌膚，她擺出的姿勢十分自信妖嬈，眼神不時對觀眾拋起媚眼，身體擺向其中一側，在身體布料包裹下出現一個完美圓弧曲線，再和她下半身所搭配的格紋短裙以及她腳下踩的馬靴，一身勁裝非常酷炫性感。

貢米一身牛仔勁裝，還有自信的表情姿勢非常吸引觀眾。(圖/貢米 抖音)

網友對她評價道：「牛仔變裝也太好看啦，小姐姐笑起來也太甜」、「可鹽可甜，誰能不愛呢」、「貢米好漂亮啊，果然沒讓我失望」、「咱們就還缺一匹馬」、「這個帽子一戴就有牛仔的味道」、「哪裡來的小姐姐真是美呀」、「真不愧是小張柏芝呢」引起網友一陣讚嘆聲。