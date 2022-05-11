女星邵庭從節目《我猜我猜我猜猜猜》的校園美女選拔爆紅，之後在《全民最大黨》中有亮眼表現，還有活潑外向的個性也成功圈粉無數；近年來邵庭把工作重心轉向副業，短短幾年就從通告藝人變為電商女王，年收上億元，但最近邵庭卻遭到網友質疑，業配商品沒使用就推薦，讓她怒曬臉上有爛痘照反擊，坦言「不適合的更是一大堆」。

邵庭成功轉換跑道後，不時都會開直播介紹商品，但近期被酸民出征，指控她收業配沒使用就向大眾推薦，揶揄她根本「業配爽爽賺」；今（11日）邵庭不忍了在IG限時動態發文反擊，曬出一張因為試用廠商寄來的業配保養品，臉上大爆爛痘，皮膚也看起來暗沉無光。

最近邵庭卻遭到網友質疑，業配商品沒使用就推薦，讓她怒曬臉上有爛痘照反擊。(圖/ 摘自邵庭IG)

對此邵庭表示，「阿姨（邵庭）每個產品都用過！！！試用之後不適合的更是一大堆好嗎」，原來邵庭一直以來要推薦商品很有職業道德，會使用過才給粉絲或網友使用，「您不需要知道別人私底下有多辛苦，因為那的確不關你的事，但是也不應該輕易否定別人的努力，藉此來掩飾自己的不成功」。儘管邵庭已經是年收破億的大老闆，但她還是秉持良心做生意，並無靠欺騙粉絲來賺錢。