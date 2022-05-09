男星劉畊宏和愛妻去年移居上海後，不料適逢上海疫情封城，平時經營健身房改為居家直播，教學自創的燃脂健身操「毽子操」，竟無意因身材太好，流大汗沾濕上衣、露出身體體毛，遭到平台警告跟斷線，後來安排跟老婆穿羽絨衣健身，登上陸網熱門搜索排行，從135萬粉絲暴增到6800萬粉絲量，絕密業配身價也隨之曝光。

劉畊宏在去年12月，和大陸MCN機構簽約，起初是要求他要協助帶貨，結果銷售不如預期，再來新冠疫情來臨，2月開始劉畊宏改為開啟健身直播，和老婆大跳毽子操，想不到粉絲很喜愛他們跳舞，突然出現許多劉畊宏男(女)孩，不僅粉絲數狂飆，近來影片觀看次數還突破1億，成為當之無愧的當紅炸子雞。

一般來說，藝人的業配價碼多半是絕密，想不到劉畊宏靠健身直播人氣暴增，陸網開始瘋傳他的廣告單數字，詳細列出要劉畊宏直播業配費用，各種宣傳渠道可供使用，價格從100萬、200萬、300萬、500萬人民幣，若將酬勞換成台幣約在446萬台幣到2230萬台幣之間。

劉畊宏全面開啟商業化，有份名單詳細流出業配費用。(圖/微博)

近來劉畊宏公司MCN在陸媒採訪中，稱讚劉畊宏走紅已無人能及，原本健身直播設定每天漲5萬至10萬粉絲，結果現在完全超出預料之外，MCN也提到暫時不會讓劉畊宏去帶貨，還是得專注在直播內容和累積粉絲，目前已有上百家廠商想要劉畊宏幫忙宣傳，足見這股劉畊宏健身直播潮為他賺進白花花的鈔票。