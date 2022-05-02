最近在中視《我愛冰冰Show》爆紅的台一線東彥，特別感謝白冰冰跟製作人的疼愛，「讓我可以有舞台自由的發揮主持與編排舞導的空間」，個性木訥的他表示人生除了努力，就是努力堅持到最後，近期看到劉畊宏默默耕耘到現在，有了非凡的成績也很替對方開心，更因此激勵到他想在直播間教人跳舞、瘦身，「雖然我年紀不小，但也還有跳舞的才華，可以幫助自己同時也可以幫助別人，正好符合我的人生座右銘『快樂人生』。」

東彥表示，自己15歲時因為不清楚自己的興趣愛，在姐姐送了他一把吉他後才開始有了明星夢，他17歲時自彈自唱參加小虎隊三軍徵選獲得第3名，也在當時認識了第2名的陳國華，之後便開始學習舞蹈，「3個月後，我參加了當年最紅的節目《五燈獎》流行熱舞比賽，我記得我比到一半。」

東彥回憶起參加五燈獎的經歷，說道：「張惠妹來參賽第二次，經歷48週獲得五度五關，比我早過關，後來我跟張惠妹同時簽到百得唱片，當時唱片公司只有張惠妹跟忍者少年（我就是其中一個人），我在出了兩張唱片後就去當兵。」至於為何沒再從事演藝工作，東彥解釋：「我承諾過一個團長要一起重新開始，所以我在退伍後都沒有再從事表演工作。」

過去，東彥有過許多機會，包括5566徵選、廣告、戲劇等邀約，但都因為跟團長的承諾而放棄，「我真是被耽誤到的藝人，我等到團長最後說不想繼續下去了，我才自己努力尋找出路，參加《電視笑話冠軍》」，之後東彥當了5年幕後舞者跟編舞，又參加中視《舞林大道》，「比賽期間因爲台北房租繳不出來，爸爸就把基隆房子賣掉，再拿出一筆錢要我好好比賽，最後得了第7名。」

東彥透露雖然當時已經30幾歲，但父母還是相當支持他要做的事，「之後因緣際會認識了我人生中的重要貴人，冰冰姐，才有機會重新回到幕前，現在的我更要做好給家人跟愛我的粉絲們看，最重要的是感謝冰冰姐跟《我愛冰冰Show》對我的支持與不斷鼓勵。想跟劉耕宏一樣迎接事業第二春！」