現年41歲的香港知名女星樂基兒，過去曾與「4大天王」中的黎明有過一段4年的婚姻，結束後也各自擁有新的幸福。而樂基兒在2017年宣布再婚食品業大亨朱智豪（Ian）並生下寶貝兒子Hunter後，便將重心回歸家庭，去年還跟著老公及兒子遷往美國定居逐漸淡出演藝圈，直到近日她公開替兒子慶祝3歲生日才又再次受到注意。

樂基兒的寶貝兒子Hunter在近日迎接他的3歲生日，而樂基兒與老公為了替他慶生，一家人特別飛往峇里島度假，樂基兒還在IG上感性發文表示「真不敢相信你已經3歲了！爸爸和媽媽非常愛你，我們將盡可能地當最好的父母，迫不及待與你度過今天，你是我生命中的最愛」，最後她也不忘感謝各界的祝福以及特別來參加聚會的親朋友好友，並曬出一連串慶生當日的照片。

在樂基兒公開的照片中，只見她身穿白色的平口洋裝及紅色髮帶，拿著卡通氣球趴在草地上擺出優雅的姿勢，接著分享多張她與老公抱著兒子合影的照片，幸福模樣溢於言表。但眼尖的網友卻發現樂基兒的身材不僅比以前圓潤許多，臉蛋似乎也長得有些不一樣，意外引起討論。

事實上，樂基兒自從生下兒子後就曾被網友拍到私下真實模樣而被嘲諷「身材走樣」，但樂基兒面對此事時則表示，自己已減去懷孕時所增加的體重，因此並不覺得自己胖，正面回應網友的攻擊，也獲得大批粉絲的支持。