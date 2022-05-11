北市一名23歲郭姓男子，為了追尋刺激，上月6日在捷運車廂內脫褲裸露下體，同時做出猥褻不雅動作，竟還自拍上傳到社群網站，企圖與女網友約砲，民眾在網站發現後向捷運公司檢舉，捷運警察隊迅速鎖定身分，並依妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌移送法辦。

郭男6日在晚間趁乘客較少時，自江子翠上車到西門站下車，途中脫下褲子打手槍，並以手機自拍錄影，上傳影片至色情網站，藉以吸引關注尋求刺激。9日，網友從背景發現在捷運車廂，主動向捷運公司檢舉，隔日轉報給警方介入偵辦。

警方從郭男的帳號發現至少5次「戶外露出」，包括百貨公司廁所、公園、街道、梯間等公眾出入的場所，地點遍及大台北各處，警方為遏止歪風，隔天鎖定郭男的真實身分，火速查緝到案，並依法移送法辦，避免他再以此為榮，擾亂社會秩序。

捷警統計，過去2年在捷運系統內之公然猥褻案件僅有4件，類似案件行徑大膽，藉以引人注目，因此於捷運站內並不多見，警方表示客觀上可刺激或滿足性慾，內容與性器官、性行為及性文化聯結，足以引起社會大眾羞恥或厭惡感，有礙於社會風化，已觸犯相關法條。