22歲車手見警雙腳發抖 瞎扯「匯給家人」被拆穿

北市文山二警方日前巡邏時，在羅斯福路上發現22歲陳姓男子行跡可疑，沿著捷運景美站周遭的ATM不斷領錢，上前盤查時，還發現陳男雙腳發抖，神色慌張，後來陳身上發現多張非本人提款卡及21萬現金，陳辯稱是透過網路打工，不知道背後是詐騙集團。

文二警方日前巡邏時，發現1名年輕男子不斷進出ATM，當街將他攔下盤查，陳男看到警察支吾其詞，辯稱要匯款給家人，又說跨行要手續費，他才到處找郵局，警方發現陳雙腳不自主發抖，神情緊張，於是要求查看金融卡，陳這才坦承是幫人代領，身上另被查獲21萬現金。

陳向警方表示，他是透過臉書社團，發現有「徵才廣告」，聯繫後對方表示只要幫忙領錢，酬勞按領出所得拆帳，每天領出10萬就有3000元，他心動於是參加，「不知道背後是詐騙集團」，警訊後被依詐欺罪送辦。

文二警方呼籲，民眾打工求職應透過正當管道，網路上詐騙手法及話術層出不窮，徵才內容如有提及「工作輕鬆待遇高」、「只要幫忙領錢」等關鍵字，更應提高警覺，以免淪為詐騙車手而背負刑責。