內灣吊橋疑遭縱火，近中段橋面被燒成一個長方形的大洞。（張良印提供／羅浚濱新竹傳真）

內灣吊橋疑遭縱火，清晨7時復燃，橫山消防分隊再度到場撲滅。（張良印提供／羅浚濱新 竹傳真）

新竹內灣吊橋遭縱火 木製橋面燒出大洞。(張良印提供)

新竹縣內灣風景區著名景點的內灣吊橋10日發生疑似縱火案，凌晨4時許有民眾發現木棧道橋面冒出熊熊火光，縣議員張良印據報通知橫山消防分隊前往滅火後，清晨7時又復燃，消防人員再度前往撲滅後，接近中段橋面被燒成一個長條形的大洞，消防局火調科人員到場調查起火原因，橫山分局警方封鎖橋面禁止通行，調閱周邊監視器期能找到可疑縱火嫌犯。