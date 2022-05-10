新竹內灣吊橋遭縱火 木製橋面燒出大洞 09:082022/05/10 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內灣吊橋發生疑似縱火案，10日凌晨4時許橋面起火的畫面。。（張良印提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內灣吊橋疑遭縱火，近中段橋面被燒成一個長方形的大洞。（張良印提供／羅浚濱新竹傳真） 內灣吊橋疑遭縱火，清晨7時復燃，橫山消防分隊再度到場撲滅。（張良印提供／羅浚濱新 竹傳真） 新竹內灣吊橋遭縱火 木製橋面燒出大洞。(張良印提供) 訂閱影音： 中時新聞網 新竹縣內灣風景區著名景點的內灣吊橋10日發生疑似縱火案，凌晨4時許有民眾發現木棧道橋面冒出熊熊火光，縣議員張良印據報通知橫山消防分隊前往滅火後，清晨7時又復燃，消防人員再度前往撲滅後，接近中段橋面被燒成一個長條形的大洞，消防局火調科人員到場調查起火原因，橫山分局警方封鎖橋面禁止通行，調閱周邊監視器期能找到可疑縱火嫌犯。 遭921震垮 卓蘭鎮內灣里活動中心23年後重建 竹縣橫山鄉桐花迎賓 打卡熱點 #橋面 #竹縣 #內灣 #風景區 #景點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楠西梅嶺資訊站變藝廊 月月有新展 21:082022/05/07 寶島 母親節喜遊虎頭埤 媽媽入園半票踩船六折優待 09:232022/05/07 生活 疫情爆炸 疫調員超時加班「以車為家」竹縣府招募40人支援 13:322022/05/05 生活 竹縣＋191 以青壯年為多數 自主回報疫調系統上路 15:422022/05/01 生活 新竹縣總圖書館圍籬變身藝廊 徵圖活動開跑 15:592022/05/05 寶島 竹縣＋333 無症狀佔7成 居家照護832人 15:002022/05/03 生活 竹縣社區免費PCR 設3篩檢站 04:102022/05/03 地方新聞 接種莫德納 竹苗學童意願不高 04:102022/05/07 地方新聞 竹縣＋577 逾半無症狀 居家照護累計1578人 15:372022/05/06 生活 竹縣＋228 開設3處社區篩檢站 兒童疫苗6日開打 14:492022/05/02 生活 鐵砧山造「海岸雙丘」 觀旅局：未來將成中部必遊打卡地 18:302022/05/03 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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