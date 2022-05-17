嫁來台灣14年的波蘭正妹安娜（Anna）日前在YouTube分享她到台灣14年最痛苦的事是「不知道要吃什麼早餐」，因為太多種類了，害她每天都有選擇障礙。同時她首次品嚐鹹豆漿，原本非常害怕鹹豆漿的她，喝了一口就大讚很美味，直說「我錯了14年」。

安娜在YouTube《不要鬧工作室》影片嘗試來台14年從沒吃過的鹹豆漿跟鐵板麵，她說，早餐沒點過鐵板麵是因為覺得麵不是早餐吃的東西，結果她吃了直呼好吃，味道有一點辣，不過很油，會想要喝飲料。

安娜試吃來台14年從沒吃過的鐵板麵。（翻攝自 YouTube《不要鬧工作室》）

安娜覺得鐵板麵好吃，味道有一點辣，不過很油，會想要喝飲料。（翻攝自 YouTube《不要鬧工作室》）

接著安娜品嚐鹹豆漿，一開始非常害怕鹹豆漿的味道，還特別加蛋希望可以變好喝一點，最後鼓起勇氣喝一口後，大讚「我錯了14年！很好喝，沒想到比甜豆漿還好喝，非常非常順口，很喜歡。」

之後安娜把油條和辣油加進鹹豆漿，味道又更香，坦言「它看起來很可怕，可是真的好吃。」還提到她在台灣14年來最痛苦的事情是吃早餐，「真的是不知道要吃什麼早餐，因為太多選擇了。」