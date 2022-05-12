危難時才知道誰對你好！有名人妻因工作場地相繼有人確診，心理不安的她快篩「2條線」，還是躲不過病毒入侵，但是暖心公公的態度，讓她願意「折壽換公公長命百歲」，甚至PCR報告出爐確認是陽性，公公還會和老公討論買「清冠一號」給她喝，也不斷安慰、鼓勵她，讓她直呼有「這麼好的第二個爸爸」。

一名人妻在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示「可以抱怨我公公嗎？」，由於公公的行為好到讓她「想折壽換公公長命百歲」，她提到工作地方有位幫她每天送便當的大姊確診，還有不少她曾接觸過的人也相繼確診，心不安的她也快篩「2條線」。

人妻因工作確診，公公的用心對待，讓她直呼「願折壽換公公長命百歲」。（翻攝自臉書爆怨公社）

人妻確診後，暖心公公第一句話就是要她去看醫生，若身體有哪裡不舒服拿要吃，也要她平常心，當作感冒看帶，之後，她的PCR報告出爐確認是陽性，公公就和老公討論「清冠一號」，要老公快買給她喝，也一直鼓勵、安慰她，讓她覺得幸運又感動，有這麼好的「第二個爸爸」。

人妻也在貼文留言處提到，因為本身有過敏性鼻炎，加上頭部曾開過刀，因此，常常犯鼻炎，但平時有在吃藥，包括陣痛解熱、管制藥、鼻炎藥等，所以當確診後，感覺不到特別不舒服的症狀。

貼文一出，網友紛紛留言「妳兩條線好深好明顯，祝妳早日康復」、「誰都不願意，這時候最需要的就是家人」、「現在公公對你的好，以後你要加倍奉還對他更關心」、「好公公，好丈夫」、「危難時才知道誰對你好」、「妳很幸運有一個這麼疼妳的公公和老公」、「恭喜妳嫁對人，這才真的當妳是自家人」、「別人的公公總是不會讓人失望」。