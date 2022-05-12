人妻「捍衛女權」似乎過了頭！1名網友日前與妻子暫住父母家，妻子因不想被公婆使喚，還說「拒做傭人」，也不想要嫁進婆家就必須一直做家事，她開始大搞破壞，每次洗碗都摔破碗，將枕頭直接丟進洗衣機，最後丈夫嚇到不再讓妻子做家事，崩潰喊交往時她都會掃地洗碗，哪知道婚後變這樣。

「不想做家事用講的不行嗎？」該網友在「匿名公社」發文表示，他與妻子因新家正裝修中，2人暫住他的父母家，女友本來就不愛做家事，但女友卻為了「鞏固女權」在家中大搞破壞，想順理成章地不做家事，像是每次她自己煮消夜，洗碗時每洗幾次就摔破碗幾次，事後還俏皮地說「這樣以後才不用洗碗」。

妻子因不想被公婆使喚、做傭人，也不想要嫁進婆家就一直做家事，開始大搞破壞，最後丈夫嚇到不敢再讓妻子做家事。（翻攝自「匿名公社」）

該網友說，妻子後來就沒有在洗過碗，先前妻子還把枕頭丟進洗衣機，他也嚇到不再讓妻子洗衣服，如今懷疑對方也是故意的；他後來好言相勸，希望妻子幫忙做點家事，妻子嗆「我為什麼嫁進來就要做家事，又不是傭人」，他崩潰提到以前交往時對方都會掃地洗碗，不知道婚後會變成這樣。

其他網友紛紛留言「離婚啊，留著幹嘛趕快讓他回家坐爸爸媽媽的小公主」、「我只有一句，離婚吧」、「最直接方法，叫父母別煮你們的，要吃自己煮，洗碗洗衣自己弄自己的」、「希望以後她媳婦也是女權人士」、「這樣就太過了吧，你娶到公主了」、「心靈毒雞湯喝太多了，沒有公主命都把公主病喝出來了！」